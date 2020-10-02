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إصابة صحفي ومسؤول إعلامي في البيت الأبيض بـ كورونا

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2020-10-02

إصابة صحفي ومسؤول إعلامي في البيت الأبيض بـ كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن البيت الأبيض- قبل قليل- عن إصابة صحفي ومسؤول إعلامي في البيت الأبيض بكورونا، وذلك في خبر عاجل نقلته “العربية”.

في سياق متصل، أكد البيت الأبيض أنه يجري عملية تعقّب لمخالطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بعدما أظهرت الفحوص إصابتهما بكوفيد-19، وفق متحدّث باسم الرئاسة الأمريكية.

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وقال جاد دير، مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن “عملية تعقّب المخالطين جارية وستصدر الإشعارات والتوصيات المناسبة”.

وكان ترامب التقى عشرات الأشخاص خلال الأسبوع، وتفيد تقارير بأنه شارك في حملة جمع تبرّعات للحملة الانتخابية في نيوجيرزي بعدما تبيّنت إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.

أعراض كورونا تظهر على ترامب:

في سياق متصل، قالت الرئاسة الأمريكية: إن الرئيس دونالد ترامب ظهرت عليه أعراض خفيفة من (كوفيد-19)، لكنه مستمر في مواصلة عمله.

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