اخبار السعوديه

99 % من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصة مدرستي

0 نشر
Almowaten.net 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم 99 % من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-02

99 % من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصة مدرستي

792 مدرسة أهلية تضم نحو 83 ألف طالب و29 مدرسة عالمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم أن 99% من طلاب وطالبات المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصات التعليم عن بعد، ومنها منصة مدرستي.

وأوضحت أن 792 مدرسة أهلية تضم نحو 83 ألف طالب و202 روضة افتراضية أهلية تضم 5 آلاف طالب استفادوا من المنصة.

Advertisements

وبينت أن عدد المدارس العالمية المستفيدة من المنصة بلغ 29 مدرسة، تضم 2.3 ألف طالب، و175 روضة افتراضية تضم 15 ألف طالب.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين ، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.


شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 99 % من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصة مدرستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا