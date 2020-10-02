نانسي بيلوسي تنتظر نتائج فحص كورونا وإيفانكا سلبية 

2020-10-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها خضعت لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أعقاب الكشف عن تشخيص الرئيس ترامب وإنها تنتظر النتائج.

وفي مقابلة على قناة MSNBC، قالت نانسي بيلوسي: بدافع الحذر الشديد، خضعت للاختبار، ليست لدي النتائج بعد، ولكن آمل أن تأتينا قريبًا.

وتبلغ نانسي بيلوسي 80 عامًا، وهي التالية في خط الخلافة على الرئاسة في حال عجز الرئيس الأمريكي ترامب، ونائبه مايك بينس، عن القيام بمهامها نتيجة الإصابة بمرض شديد.

وكانت قد اجتمعت نانسي بيلوسي يوم الأربعاء لمدة 90 دقيقة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الذي أثبتت نتائج اختباره عدم إصابته بالفيروس.

نتائج إيفانكا ترامب

وفي الوقت نفسه، ظهرت نتائج إبنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، سلبية تجاه الإصابة بفيروس كورونا، هي وزوجها جاريد كوشنر، وفور وصول النتائج واصلت القيام بعملها.

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وحافظت إيفانكا على هدوئها وشقت طريقها إلى العمل كالمعتاد بعد ظهور النتائج، وذلك على الرغم من التقاطها صورة مع الرئيس على متن طائرة الرئاسة دون قناع طبي.

وبعد المناظرة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، شاركت إيفانكا صورة لها مع والدها وهما يقفان معًا بدون أقنعة وجه على متن طائرة الرئاسة ويدها على كتفه، وذلك في الرحلة نفسها التي شملت كبيرة مساعدي ترامب هوب هيكس التي ثبت إصابتها بالفيروس.

وغادر جاريد كوشنر أيضًا للعمل صباح الجمعة على الرغم من أنه سافر مع هوب هيكس إلى مينيسوتا معًا يوم الأربعاء وشوهدا يسيران جنبًا إلى جنب في قاعدة أندروز الجوية أثناء استعدادهم للصعود إلى طائرتهم، ولم يكن أي منهما يرتدي أقنعة.

ويُذكر الرئيس ترامب كان قد أعلن أن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت إيجابية له ولزوجته أيضًا، وذلك في أعقاب إصابة كبيرة مساعدي الرئيس المقربين هوب هيكس.

وفي بيان، قال طبيب ترامب، الدكتور شون كونلي، إن الرئيس والسيدة الأولى كلاهما بخير حاليًا، وإنهما يخططان للبقاء في المنزل داخل البيت الأبيض خلال فترة النقاهة، على أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون انقطاع أثناء التعافي.

وتم إلغاء جميع ارتباطات ترامب خارج البيت الأبيض، وكان قد شوهد آخر مرة بعد ظهر الخميس وهو يعود إلى البيت الأبيض بعد رحلة لجمع التبرعات إلى نيوجيرسي.



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