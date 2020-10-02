«الصحة» تجربة الإصابة بكورونا وأعراضه تختلف من شخص لآخر

أكدت وزارة الصحة من خلال حملة توعية أطلقتها تحت شعار “حالتك_غير” أن تجربة الإصابة بفيروس كورونا ربما تختلف من شخص لآخر ولهذا لابد من أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، والتوجه بالاستشارات للجهة المختصة بذلك من خلال الاتصال على رقم937 أو بتطبيق “صحة”.

و وفقا لموقع “صحيفة سبق” قد بينت “وزارة الصحة” عبر تصاميم “إنفو جرافيك” نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر ومنصتها التوعوية “عش_بصحة” أن أعراض فيروس كورونا وشدة الإصابة بها تختلف من شخص لآخر وأن لكل شخص تجربة إصابة مختلفة عن الاخر.

وقد جدّدت “وزارة الصحة” التوصية لكل مَنْ يوجد لديه أعراض التوجه “لعيادات تطمن” التي جهزتها (الصحة) لخدمة مَنْ يحس بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو “مراكز تأكد” التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشتكون من أعراض، أو يشعرون بأعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والذي صار الآن أقرب للجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق (واتس آب) وعبر الاتصال برقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة، والحصول على كافة المعلومات الصحية والخدمات التي ترغب بها، وأيضا معرفة مستجدات فيروس (كورونا) كوفيد-١٩، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، ومواعيد الخدمات وكيفية الحصول عليها.