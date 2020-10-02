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أصدر الصحفي الاقتصادي ظافر الدوسري، المهتم بتوعية المستهلك، كتاباً بعنوان "اكتشف أسرار بيع الذهب والمجوهرات" الذي يعد الدليل الأول في الوطن العربي لسد ثغرة في عالم الاقتصاد وحاجة لتوعية المستهلك.
وقال "الدوسري": إن "الذهب والأحجار الكريمة وبيعها وتجارتها تكتنفها الضبابية وتفاصيل هائلة، ومهارات مهنية، وأسرار كثيرة، يندر أن تجدها موثّقة في كتاب أو منشورات توعوية قدمتها ذات العلاقة، ولا يعرف الكثير عن هذه الأسرار إلا الصاغة والتجار وأصحاب المحلات والبائعون".
وأضاف: أن "المكتبة العربية عانت من شح الكتب المعرفية في مجال الذهب والمجوهرات، فجاء إصدار هذا الكتاب التطبيقي مع تبسّيط بعض المعلومات المعقدة وفك طلاسمها، وتقديمها بطريقة يستطيع أن يفهمها أكبر شريحة من المجتمع".
وأوضح "الدوسري"، أن الكتاب ركّز على المرأة العادية في مجال البيع والشراء، ولمن يرغب الادخار والاستثمار في هذه المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفئة الشباب الذين يريدون اللحاق بركب الناجحين كموظفين، بالإضافة إلى توعية عامة المجتمع بما يواكب نهضة بلادنا الاقتصادية خصوصاً مع رؤية 2030 في مجال المعادن الثمينة.
وتناول الكتاب عدة مواضيع تهم المستهلك في سبعة محاور مهنية وتوعوية في لوائح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في وزارة التجارة.
وأشار المؤلف إلى أن الكتاب في متوفر في مكتبة جرير والمكتبة الوطنية الجديدة، وكذلك في متجر عالم الذهب بمنصة سلة على الرابط أدناه:
https://salla.sa/gold.world/yAqXGy
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 07:00 PM
يعد الدليل الأول في الوطن العربي"الدوسري" يصدر كتاباً يكشف أسرار بيع الذهب والمجوهرات
أصدر الصحفي الاقتصادي ظافر الدوسري، المهتم بتوعية المستهلك، كتاباً بعنوان "اكتشف أسرار بيع الذهب والمجوهرات" الذي يعد الدليل الأول في الوطن العربي لسد ثغرة في عالم الاقتصاد وحاجة لتوعية المستهلك.
وقال "الدوسري": إن "الذهب والأحجار الكريمة وبيعها وتجارتها تكتنفها الضبابية وتفاصيل هائلة، ومهارات مهنية، وأسرار كثيرة، يندر أن تجدها موثّقة في كتاب أو منشورات توعوية قدمتها ذات العلاقة، ولا يعرف الكثير عن هذه الأسرار إلا الصاغة والتجار وأصحاب المحلات والبائعون".
وأضاف: أن "المكتبة العربية عانت من شح الكتب المعرفية في مجال الذهب والمجوهرات، فجاء إصدار هذا الكتاب التطبيقي مع تبسّيط بعض المعلومات المعقدة وفك طلاسمها، وتقديمها بطريقة يستطيع أن يفهمها أكبر شريحة من المجتمع".
وأوضح "الدوسري"، أن الكتاب ركّز على المرأة العادية في مجال البيع والشراء، ولمن يرغب الادخار والاستثمار في هذه المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفئة الشباب الذين يريدون اللحاق بركب الناجحين كموظفين، بالإضافة إلى توعية عامة المجتمع بما يواكب نهضة بلادنا الاقتصادية خصوصاً مع رؤية 2030 في مجال المعادن الثمينة.
وتناول الكتاب عدة مواضيع تهم المستهلك في سبعة محاور مهنية وتوعوية في لوائح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في وزارة التجارة.
وأشار المؤلف إلى أن الكتاب في متوفر في مكتبة جرير والمكتبة الوطنية الجديدة، وكذلك في متجر عالم الذهب بمنصة سلة على الرابط أدناه:
https://salla.sa/gold.world/yAqXGy
، "الدوسري" يصدر كتاباً يكشف أسرار بيع الذهب والمجوهرات ،
المصدر : الخليج 365
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