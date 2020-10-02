- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحمل الدولة الضريبة بما لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وإلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%؛ مؤكدًا أن هذه المكرمة الملكية ستساهم في تملك المواطنين للمساكن وستعزز السوق العقاري الذي يعد من أساسيات الاقتصاد الوطني.
وقال "الرشيد": إن "المملكة بقيادتها الرشيدة، تلامس حاجة المواطنين من خلال هذه القرارات التي تسهل تملك المواطنين للمسكن الذي يعد هاجسًا لدى الأسر وأمانًا -بعد الله- في ضمان المستقبل لهم"؛ لافتًا إلى أن هذه المنفعة الكبيرة تتمثل في تخفيف التكلفة عن كاهل المواطن الهادف إلى تملك مسكنه.
وأضاف: "هذا الأمر الملكي الكريم سيسهل عمل المطورين العقاريين عبر خفض التكلفة عليهم، وزيادة ضخهم للمنتجات السكنية في السوق؛ وهو الأمر الذي سيساهم في خفض تكلفة البناء والتطوير، وسينعكس مباشرة لصالح المواطن الذي سيقوم بالشراء، كما سيساهم في تعزيز سوق العقار بالمملكة الذي يعد واعدًا ومصدرًا مهمًّا للاقتصاد السعودي".
ونوه في ختام تصريحه بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني بالمملكة، والذي يشكل محورًا أساسيًّا في رؤية المملكة 2030، ويساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري؛ سائلًا الله أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 06:51 PM
شكر القيادة على إلغاء الضريبة 15% للمسكن الأول"الرشيد" المكرمة الملكية ستسهم في تملك المواطنين للمساكن وستعزز السوق العقاري
رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحمل الدولة الضريبة بما لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وإلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%؛ مؤكدًا أن هذه المكرمة الملكية ستساهم في تملك المواطنين للمساكن وستعزز السوق العقاري الذي يعد من أساسيات الاقتصاد الوطني.
وقال "الرشيد": إن "المملكة بقيادتها الرشيدة، تلامس حاجة المواطنين من خلال هذه القرارات التي تسهل تملك المواطنين للمسكن الذي يعد هاجسًا لدى الأسر وأمانًا -بعد الله- في ضمان المستقبل لهم"؛ لافتًا إلى أن هذه المنفعة الكبيرة تتمثل في تخفيف التكلفة عن كاهل المواطن الهادف إلى تملك مسكنه.
وأضاف: "هذا الأمر الملكي الكريم سيسهل عمل المطورين العقاريين عبر خفض التكلفة عليهم، وزيادة ضخهم للمنتجات السكنية في السوق؛ وهو الأمر الذي سيساهم في خفض تكلفة البناء والتطوير، وسينعكس مباشرة لصالح المواطن الذي سيقوم بالشراء، كما سيساهم في تعزيز سوق العقار بالمملكة الذي يعد واعدًا ومصدرًا مهمًّا للاقتصاد السعودي".
ونوه في ختام تصريحه بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني بالمملكة، والذي يشكل محورًا أساسيًّا في رؤية المملكة 2030، ويساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري؛ سائلًا الله أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.
، "الرشيد" المكرمة الملكية ستسهم في تملك المواطنين للمساكن وستعزز السوق العقاري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الرشيد" المكرمة الملكية ستسهم في تملك المواطنين للمساكن وستعزز السوق العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.