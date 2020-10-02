، رئيس "غرفة نجران": إعفاء التوريدات العقارية من "المضافة" تحفيز للقطاع ،

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رفع رئيس مجلس إدارة "غرفة نجران"، محيميد بن صالح آل شرمه، الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية من ضريبة القيمة المضافة.
وقال "آل شرمة": "إن هذا القرار الهام والداعم ليس بمستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ويؤكد حرصها على ما فيه مصلحة الوطن والمواطن"؛ مشيرًا إلى أن هذا الأمر الكريم يأتي في ظل حزمة كبيرة من القرارات والتوجيهات الإيجابية التي تضع مصلحة المواطن في الأولوية، وتؤكد قرب القيادة الرشيدة من شعبها.
وأكد أن الأمر الملكي سوف يسهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري، الذي يشكل محورًا مهمًّا في رؤية المملكة الطموحة 2030، ويساهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم؛ داعيًا الله جل شأنه أن يُديم على هذه البلاد عزها وأمنها وازدهارها.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 06:15 PM
رفع شكره للملك وولي العهد وقال: قرار يؤكد حرص القيادة على مصلحة المواطن
رفع رئيس مجلس إدارة "غرفة نجران"، محيميد بن صالح آل شرمه، الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية من ضريبة القيمة المضافة.
وقال "آل شرمة": "إن هذا القرار الهام والداعم ليس بمستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ويؤكد حرصها على ما فيه مصلحة الوطن والمواطن"؛ مشيرًا إلى أن هذا الأمر الكريم يأتي في ظل حزمة كبيرة من القرارات والتوجيهات الإيجابية التي تضع مصلحة المواطن في الأولوية، وتؤكد قرب القيادة الرشيدة من شعبها.
وأكد أن الأمر الملكي سوف يسهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري، الذي يشكل محورًا مهمًّا في رؤية المملكة الطموحة 2030، ويساهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم؛ داعيًا الله جل شأنه أن يُديم على هذه البلاد عزها وأمنها وازدهارها.
، رئيس "غرفة نجران": إعفاء التوريدات العقارية من "المضافة" تحفيز للقطاع ،
المصدر : الخليج 365
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