«مجلة مكي» تصافح أطفال العالم بخمس لغات على موقع شؤون الحرمين الإلكتروني

انسجامًا مع الوضع الاستثنائي الراهن..
أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإصدارات الخاصة لـ"مجلة مكي" للأطفال، بهدف تعريفهم بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين.
وتم ترجمة كل إصدار من اللغة العربية إلى أربع لغات هي: (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والملاوية).
وصدرت المجلة عن "جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة"، وقدمت إهداء للرئاسة العامة، لتحاكي الأطفال حول العالم بأساليب تتراوح بين القصة المصوّرة، والحوار الهادئ والمرِح، والمسابقات الهادفة، والألعاب التفاعليّة، التي تتناسب مع شريحة الأطفال.
وتأتي جميع الإصدارات إلكترونيًّا انسجامًا مع متطلبات الوضع الاستثنائي، ويمكن تحميل جميع الإصدارات من خلال بوابة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الإنترنت.
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