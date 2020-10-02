"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 350 طنًّا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر

لتوزيعها على العائلات الأكثر احتياجًا..

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 350 طنًّا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية الجزائر الشقيقة. وقام بتسليم المساعدات، نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني. وتسلم المساعدات ممثل مكتب برنامج الأغذية العالمي عماد خنيفر، تمهيدًا لتوزيعها على العائلات الأكثر احتياجًا في الجزائر. Advertisements وتأتي هذه المساعدات ضمن منحة التمور المقدمة سنويًّا من المملكة للبرنامج العالمي، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم. اقرأ أيضًا: بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 558 خيمة إيوائية للمتضررين بالسودان

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