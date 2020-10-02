«الصحة» تعلن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ حيث تصدَّرت جدة قائمة المدن السعودية من حيث الإصابات الجديدة، مسجلةً 40 حالة إصابة، تلتها المدينة المنورة بـ37 حالة، ثم حائل 31 حالة، والرياض 28 حالة.

وجاءت الهفوف في المرتبة التالية بـ27 حالة، ثم بلجرشي 24، وينبع 24، ومكة المكرمة 18، وخميس مشيط 17، والدمام وجازان 13 حالة لكل منهما، ثم أبها 11، والظهران والمبرز 10 إصابات جديدة، والجبيل 9، والقطيف 8.

وسجَّلت المخواة والخفجي 7 حالات لكل منهما، ثم (بني حسن ورجال ألمع ووادي الدواسر) بواقع 6 إصابات جديدة لكل منها.

وجاءت كل من (بريدة ونجران وعرعر) في المرتبة التالية بتسجيل 5 إصابات في كل منها، تلتها كل من (الحجرة والعقيق والطائف والشملي وشرورة وتبوك) بواقع 4 إصابات جديدة في كل منها.

Advertisements

وجاءت في المرتبة التالية من حيث عدد الإصابات الجديدة كل من (العيص وظهران الجنوب ومحايل عسير وسراة عبيدة وبقيق وراس تنورة وضرماء) بتسجيل 3 إصابات، ثم تلتها (وادي الفرع وعنيزة والمظيلف والخرمة وبللسمر وبيشة وتبانة، والخبر والدلم والدوادمي والمجمعة وحوطة بني تميم) بواقع حالتي إصابة في كل منها.

وفي المرتبة الأخيرة، جاءت كل من (الجفر والبكيرية والمذنب والنبهانية والرس وعيون الجواء وقضيباء ورياض الخبراء وعقلة الصقور والقحمة وأحد رفيدة والبشائر والنعيرية ومليجة وعريرة وحفر الباطن وبقعاء وموقق والدرب والريث وفيفاء وصامطة وأحد المسارحة وأضم والكامل ورفحاء والدرمية وعفيف والخرج والخاصرة والقويعية والرين والزفلي ورفائع الجمش وشقراء وتمير والوجه) بواقع حالة إصابة واحدة في كل منها.

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا