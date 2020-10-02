إدارة «الأمن الفكري» بالمسجد الحرام تبحث استعدادات انطلاق موسم العمرة

عقد مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي؛ اجتماعًا تنسيقيًّا لبحث استعدادات انطلاق موسم العمرة، بحضور مساعد المدير العام للإدارة العامة الشيخ هادي بن حامد المقاطي، ومديري الإدارات المرتبطة.

وخلال الاجتماع، تمَّ استعراض البرامج المُعَدَّة بهذا الخصوص، التي تحوي العديد من الأنشطة المتوافرة لمُقدِّمي الخدمة وللمعتمرين من سلسلة دورات تدريبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأكاديمية.

وعُقد الاجتماع، أمس الخميس، تحت عنواني «الحوار مع المعتمرين» و«الحوار في بيئة العمل»، لبحث إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية عبر التطبيقات ومنصة «الرئاسة العامة» الإلكترونية، بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

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وأكد المدير العام لإدارة الأمن الفكري، لفريق العمل مضاعفة الجهد في استقبال المعتمرين، والعناية بهم، وتقديم كافة الوسائل التي تتيح لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة، مع تفعيل دور الشاشات التفاعلية بنقاط الخدمة، والأخذ بالاحترازات اللازمة والضرورية في إنجاح هذا الموسم، ورفع التقارير لتقييم الخدمة والتطوير المستمر لها.

وتأتي هذه اللقاءات لطرح الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام بنوعية واحترافية.

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