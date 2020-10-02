السعودية اليوم / حملة "غذاؤكم أمانة" تستنفر الجهود الرقابية لأمانة تبوك



تبوك 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي ال محفوظ ، باستكمال الجهود البلدية ، وتكثيف الرقابة الصحية على الأسواق واستمرار الجهود المبذولة تحت شعار " عذاؤكم أمانة " .

وأشاد المهندس ال محفوظ بالأعمال التي يبذلها وكيل الأمين للخدمات ،والمشرف العام على البلديات الفرعية ، والمراقبين والعاملين بأمانة المنطقة ودورهم في تطبيق الإجراءات والتدابير الخاصة بإستمرار الحملات على الأسواق المركزية ومواقع ممارسة الأنشطة التجارية ونقاط البيع ، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، مؤكداً بأن الأمانة قامت هذا الاسبوع بتنفيذ 1791 جولة رقابية على الأسواق التجارية ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضروات خلال الأسبوع الجاري ، إضافة إلى الجولات الدائمة للإصحاح البيئي على مدار الساعة.

وقال :" لقد تم إنذار 451 محلا تجارياً غير متقيد بأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومخالفة 251 محلاً تجارياً آخر، كما قامت الجهات المعنية في الأمانة برفع مايزيد عن 6917 من النفايات

مبيناً أنه ‏استكمالاً للجولات الرقابية اليومية للحملة على المحلات الخاضعة للرقابة الصحية وحرصاً على صحة وسلامة المستهلكين .

وقامت " الأمانة " اليوم بمصادرة وإتلاف مايقارب ( 50 )كجم من الطماطم الفاسد و ( 80 ) علبة من العصائر والألبان منتهية الصلاحية وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم ، وأستنفار الجهود لتحقيق الهدف المنشود من حملة " غذاؤكم أمانة "، التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودعا المهندس ال محفوظ المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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18:38ت م

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