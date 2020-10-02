رياضي / الاتحاد السعودي لكرة الطاولة يصدر جدول منافساته لموسم 2020-2021



الرياض 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

أصدرت اللجنة الرئيسة للمسابقات والحكام بالاتحاد السعودي لكرة الطاولة جداول الدور الأول للدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز للشباب والناشئين للموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

وأوضح رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الراشد أن المنافسات ستنطلق ببطولة كأس الاتحاد لأندية الممتاز والدرجة الأولى يوم الخميس الموافق 2020/10/22 ، مشدداً على اللاعبين المشاركين والأجهزة الإدارية والفنية والحكام بالالتزام بالبروتوكول الخاص بعودة المنافسات

// انتهى //

18:30ت م

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الرياض 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واسأصدرت اللجنة الرئيسة للمسابقات والحكام بالاتحاد السعودي لكرة الطاولة جداول الدور الأول للدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز للشباب والناشئين للموسم الرياضي المقبل 2020-2021.وأوضح رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الراشد أن المنافسات ستنطلق ببطولة كأس الاتحاد لأندية الممتاز والدرجة الأولى يوم الخميس الموافق 2020/10/22 ، مشدداً على اللاعبين المشاركين والأجهزة الإدارية والفنية والحكام بالالتزام بالبروتوكول الخاص بعودة المنافسات الرياضية // انتهى //18:30ت م0087

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