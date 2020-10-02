السعودية اليوم / العراق يسجل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4785 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة,مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9298 , فيما تم تسجيل 3922 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 299804 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 63157 إصابة , منهم 562 حالة في العناية المركزة .

// انتهى //

18:28ت م

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بغداد 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد,مما رفع إجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 372259 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة,مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9298 , فيما تم تسجيل 3922 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 299804 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 63157 إصابة , منهم 562 حالة في العناية المركزة .// انتهى //18:28ت م0086

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