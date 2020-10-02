

الرياض 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروعات الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور والمحاصيل الواعدة والتوجهات العالمية حول ذلك ، وآلية تقديم الأبحاث.

جاء ذلك خلال الورشة التعريفية التي عقدتها يوم الخميس حول مشروع الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور والمحاصيل الواعدة ، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من الخبراء والباحثين من خارج وداخل الوزارة، وصاحب الورشة إقامة معرض اشتمل على منتجات النخيل والتمور والمحاصيل الواعدة بالمملكة.

‏وبدأت الورشة بورقة عمل استهدفت التعريف بمشروع الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور قدمته مديرة المشروع الدكتورة بدرية العبد الكريم ، تلي ذلك ورقة عمل لتوضيح مهام مشروع الأبحاث التطبيقية في مجال المحاصيل الواعدة قدمها مستشار وكيل الوزارة للزراعة ومدير المشروع الدكتور علي الجليل .

بعدها قدم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران ورقة عمل استعرض خلالها مهام المركز في تسويق وتطوير النخيل والتمور، ثم قدم رئيس شركة ألفاديم الدكتور إبراهيم التركي نبذة حول التوجهات العالمية في مجال النخيل والتمور والمحاصيل الواعدة.

من جانبه استعرض المهندس مدير عام المركز خالد الحسيني عددا من البحوث والأنشطة الجاري تنفيذها في مركز النخيل والتمور، ثم عرجت الورشة على آلية تقديم الأبحاث قدمها مدير إدارة تخطيط الأبحاث الدكتور أحمد ياسين معجمي ، وفي الختام تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للحضور .

// انتهى //

17:55ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة “تنظم ورشة تعريفية حول مشروع الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور والمحاصيل الواعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.