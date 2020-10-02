السعودية اليوم / فلسطين تسجل 545 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 3 وفيات و545 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

17:32ت م

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رام الله 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 3 وفيات و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.// انتهى //17:32ت م0081

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