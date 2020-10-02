

إسلام آباد 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 حالة وفاة، و625 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 313431 إصابة، وإجمالي الوفيات بلغ 6499 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 298055 حالة، في حين توجد 8877 حالة نشطة.

// انتهى //

17:01ت م

0078



إسلام آباد 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 حالة وفاة، و625 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 313431 إصابة، وإجمالي الوفيات بلغ 6499 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 298055 حالة، في حين توجد 8877 حالة نشطة.// انتهى //17:01ت م0078

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجل 625 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.