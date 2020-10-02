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الجبير يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع نظيره بالتشيك

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية التشيك توماس بيتشيك.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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