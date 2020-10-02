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هل يمكن استرداد قيمة عمليات بيع العقار قبل تاريخ ضريبة التصرفات العقارية؟
أكدت أن عمليات بيع العقار المشمولة في ضريبة القيمة المضافة قبل هذا التاريخ غير مستردة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية يسري من تاريخ 4 أكتوبر 2020م.
وأضافت هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها في “تويتر”، أن قيمة عمليات بيع العقار المشمولة في ضريبة القيمة المضافة قبل هذا التاريخ غير مستردة.
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستبدأ في تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على التوريدات العقارية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الرابع من أكتوبر.
وأوضحت أنه سيتم إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تنفيذًا للأمر الملكي الكريم.
ما هي ضريبة التصرفات العقارية ؟
هي ضريبة تفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.
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