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2020-10-02 بدر بن عبدالمحسن يرثي أمير الكويت: يحسن عزانا في صُباح المحبة متابعات الخليج 365 - الرياض نظّم الأمير بدر بن عبدالمحسن، قصيدة شعرية يرثي بها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقال الأمير بدر بن عبدالمحسن، في قصيدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: Advertisements يحسن عزاكم ياهلَ العزم والطيب ويحسن عزانا في صُباح المحبة. يذكر أن الفقيد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح توفي يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عامًا.

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