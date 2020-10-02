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البيت الأبيض: ترامب يتلقى علاج كورونا ويقوم بجميع مسؤولياته
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتلقى العلاج اللازم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ويقوم بجميع مسؤولياته.
في سياق متصل، أكد البيت الأبيض أنه يجري حاليًّا عملية تعقّب لمخالطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بعدما أظهرت الفحوص إصابتهما بكوفيد-19، وفق متحدّث باسم الرئاسة الأمريكية.
وقال جاد دير، مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن “عملية تعقّب المخالطين جارية وستصدر الإشعارات والتوصيات المناسبة”.
وكان ترامب التقى عشرات الأشخاص خلال الأسبوع، وتفيد تقارير بأنه شارك في حملة جمع تبرّعات للحملة الانتخابية في نيوجيرزي، بعدما تبيّنت إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.
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