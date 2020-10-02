محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة على ترقية خالد بن إبراهيم المرزوق إلى المرتبة "12" بوزارة الخارجية. وتتقدم "الخليج 365" بالتهنئة لـ"المرزوق"، متمنية له مزيدًا من التوفيق

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 05:58 PM Advertisements "المرزوق" للمرتبة "12" بـ"الخارجية" "المرزوق" للمرتبة "12" بـ"الخارجية" صدرت الموافقة على ترقية خالد بن إبراهيم المرزوق إلى المرتبة "12" بوزارة الخارجية. وتتقدم "الخليج 365" بالتهنئة لـ"المرزوق"، متمنية له مزيدًا من التوفيق

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