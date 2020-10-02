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تجاوز عدد حالات التعافي من فيروس كورونا بمنطقة حائل ومحافظاتها اليوم، حاجز ستة آلاف حالة، بعد أن سجلت اليوم 35 حالة تعافٍ جديدة جميعها في مدينة حائل؛ ليصبح إجمالي عدد حالات التعافي بالمنطقة 6011 حالة.
وشهدت منطقة حائل اليوم، 37 حالة إيجابية جديدة؛ منها 31 حالة في مدينة حائل، وأربع حالات في محافظة الشملي، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة موقق.
وقد سجلت حالتا وفاة جديدتان، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 76 حالة منذ بدء الجائحة.
وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 94.2%، وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 4.6%، وبلغت نسبة الوفيات 1.19%.
وأظهر إنفوجرافيك آخر التقرير الأسبوعي للحالات، حيث بلغ عدد الإصابات في الأسبوع الأخير 139 حالة، والتعافي 138 حالة، أما الوفيات فبلغ عددها ست حالات في أسبوع.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 05:50 PM
تسجيل حالتي وفاة جديدتين والإجمالي 76 شخصًاحائل تتخطى حاجز الـ 6 آلاف متعافيًا من "كورونا"
تجاوز عدد حالات التعافي من فيروس كورونا بمنطقة حائل ومحافظاتها اليوم، حاجز ستة آلاف حالة، بعد أن سجلت اليوم 35 حالة تعافٍ جديدة جميعها في مدينة حائل؛ ليصبح إجمالي عدد حالات التعافي بالمنطقة 6011 حالة.
وشهدت منطقة حائل اليوم، 37 حالة إيجابية جديدة؛ منها 31 حالة في مدينة حائل، وأربع حالات في محافظة الشملي، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة موقق.
وقد سجلت حالتا وفاة جديدتان، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 76 حالة منذ بدء الجائحة.
وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 94.2%، وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 4.6%، وبلغت نسبة الوفيات 1.19%.
وأظهر إنفوجرافيك آخر التقرير الأسبوعي للحالات، حيث بلغ عدد الإصابات في الأسبوع الأخير 139 حالة، والتعافي 138 حالة، أما الوفيات فبلغ عددها ست حالات في أسبوع.
، حائل تتخطى حاجز الـ 6 آلاف متعافيًا من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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