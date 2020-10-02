، "افحصي الآن".. حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تنطلق بعفيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى نهاية الشهر الجاري وتستهدف تشجيع النساء فوق 40 سنة

أطلق مستشفى عفيف العام، الحملة التوعوية بسرطان الثدي تحت شعار "الرحلة آمنة ..افحصي الآن" والتي تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وبيّن مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى عفيف سلطان المغيري، أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 عاماً فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% وتصحيح المعتقدات الخاطئة عن سرطان الثدي وتعزيز أهمية دور البيئة المحيطة للمرأه، إضافة إلى رفع وعي المرأة بأهمية إجراء فحوصاتها ضمن أسلوب حياتها الصحي وتشجيع النساء على إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي والتي تأتي بالتزامن مع القطاعات الصحية المختلفة بالمملكة.

وأضاف "المغيري" أن القطاعات الصحية الحكومية كافة بعفيف سخرت جل إمكاناتها منذ وقت مبكر استعداداً للحملة؛ وذلك بمتابعة مباشرة من مدير المستشفى عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني من خلال تجهيز كافة المرافق الصحية بنشرات توعوية وتوفير حلقة ربط إلكترونية لحجز مواعيد الفحص بشكل ميسر وفق الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا.

يُذكر أن "مستشفى عفيف" خصص رقمًا موحدًا للإجابة على استفسارات السيدات الراغبات بإجراء الفحص عبر تطبيق الوتس آب على الرقم: (0117221229).