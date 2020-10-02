، باكستان تسجل 625 إصابة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فلسطين تشهد 3 وفيات و435 متعافيًا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 حالة وفاة، و625 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 313431 إصابة، وإجمالي الوفيات بلغ 6499 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 298055 حالة، في حين توجد 8877 حالة نشطة.

من جهة ثانية، سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و435 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.