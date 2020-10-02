، باكستان تسجل 625 إصابة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 15 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 6499

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 حالة وفاة، و625 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 313431 إصابة، وإجمالي الوفيات بلغ 6499 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 298055 حالة، في حين توجد 8877 حالة نشطة.باكستان فيروس كورونا الجديد