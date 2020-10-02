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أدى أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على قبر الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وتوجّه أعضاء البعثة بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبله المولى عز وجل بقبول حسن.
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
بعثة المملكة في الكويت تؤدي صلاة الميت على الشيخ "صباح"فهد الغبيوي الخليج 365 2020-10-02
أدى أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على قبر الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وتوجّه أعضاء البعثة بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبله المولى عز وجل بقبول حسن.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
05:18 PM
بعد صلاة عصر اليوم
أدى أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على قبر الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وتوجّه أعضاء البعثة بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبله المولى عز وجل بقبول حسن.
، بعثة المملكة في الكويت تؤدي صلاة الميت على الشيخ "صباح" ،
المصدر : الخليج 365
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