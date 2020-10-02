، بعثة المملكة في الكويت تؤدي صلاة الميت على الشيخ "صباح" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد صلاة عصر اليوم

أدى أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على قبر الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتوجّه أعضاء البعثة بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبله المولى عز وجل بقبول حسن.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح