، تعرف على تفاصيل لائحة ضريبة التصرفات العقارية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وتعديلات مواد في لائحة ضريبة القيمة المضافة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية وتعديلات عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وتتكون لائحة ضريبة التصرفات العقارية من 15 مادة، وتفرض الضريبة بنسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وسواء انصبّ التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواءً كان هذا التصرف شاملًا لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزًا أو مشاعًا أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات وسواءً كان التصرف موثقًا أو غير موثق.

ونصت المادة الثالثة على الاستثناءات وهي:

أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة - كليًا أو جزئيًا- كل مما يلي:

1. التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.

2. التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري "أهلي"، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة؛ وذلك عند إثبات الوقف ابتداءً ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.

3. التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

4. التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.

5. التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

6. التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة؛ وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظامًا بما لا يجاوز ربع تركة الموصي.

7. التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.

8. التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة؛ وذلك تنفيذًا لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.

9. التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق؛ وفقًا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.

10. تقديم العقار كحصة عينية -من قِبَل أي شخص- في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

11. التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.

12. التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه -في حال تم توثيقه لاحقًا بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.

13.أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.

ب- لا تخضع المعاملة للضريبة إلا مرة واحدة؛ وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة، وللهيئة صلاحية تحديد الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بحسب الأحوال.

الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة التصرفات العقارية