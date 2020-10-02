شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تضع 3 شروط على العمالة المنزلية التي ترعى كبار السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نصحت وزارة الصحة المواطنين، الذين لديهم عمالة منزلية، ترعي كبار السن، مؤكدة على 3 شروط يجب تتبعها هذة العمالة وحددت في 3 شروط.

وقالت الوزارة بأنه يجب على العمالة إرتداء الكمامة عند تواجدهم مع كبار السن، غسيل اليدين قبل وبعد ملامسة المسن، وآخرها الحرص على التباعد الجسدي بين العامل وكبير السن.