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شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تضع 3 شروط على العمالة المنزلية التي ترعى كبار السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):نصحت وزارة الصحة المواطنين، الذين لديهم عمالة منزلية، ترعي كبار السن، مؤكدة على 3 شروط يجب تتبعها هذة العمالة وحددت في 3 شروط.
وقالت الوزارة بأنه يجب على العمالة إرتداء الكمامة عند تواجدهم مع كبار السن، غسيل اليدين قبل وبعد ملامسة المسن، وآخرها الحرص على التباعد الجسدي بين العامل وكبير السن.
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