"الأرصاد" تُنبه من الأمطار الرعدية على جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً على هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظتي الدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية .
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسغة مساءً - بمشيئة الله-.
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