شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: 10 أيام وتأتي ألطف أيام السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الجمعة قرب موسم الوسم .

وأكد الزعاق في فيديو له أنه لم يتبقى سوى 10 أيام على الوسم ، وسيكون يوم 25 صفر الموافق 12 / اكتوبر أول أيامه .

كما أوضح أن عدد أيامه 52 يوم ، وهي ألطف أيام السنة على الخليج خاصةً والدول العربية عامةً ، كما تنتشر فيه التنزهات البرية .