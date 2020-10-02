شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: 10 أيام وتأتي ألطف أيام السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الجمعة قرب موسم الوسم .
وأكد الزعاق في فيديو له أنه لم يتبقى سوى 10 أيام على الوسم ، وسيكون يوم 25 صفر الموافق 12 / اكتوبر أول أيامه .
كما أوضح أن عدد أيامه 52 يوم ، وهي ألطف أيام السنة على الخليج خاصةً والدول العربية عامةً ، كما تنتشر فيه التنزهات البرية .
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