شكرا لمتابعة خبر عن شروط تصريح استثناء السفر للقيادات الوظيفية في شركات بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين اليوم الجمعة شروط طلب تصريح استثناء سفر للخارج لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة .

وأوضح " الحسين " بعض الأمثلة على تلك الصفات الوظيفية التي يشملها الإستثناء : مدير عام أو مدير عمليات ، أو رئيس تنفيذي بمؤسسة أو شركة مسجلة خارج المملكة ، ويجب توفر الشروط التالية :

1- خطاب من المنشأة مصدق عليه من سفارة المملكة أو سفارة دولة المنشأة وبه البيانات الشاملة .

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2- صورة من عقد العمل أو قرار التعيين ، وبه الصفة الوظيفية ويكون تاريخ التعيين قبل الجائحة .

3- تعهد بعدم السفر إلى دولة أخرى غير الدولة المطلوب السفر إليها .