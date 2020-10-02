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شكرا لمتابعة خبر عن شروط تصريح استثناء السفر للقيادات الوظيفية في شركات بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين اليوم الجمعة شروط طلب تصريح استثناء سفر للخارج لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة .
وأوضح " الحسين " بعض الأمثلة على تلك الصفات الوظيفية التي يشملها الإستثناء : مدير عام أو مدير عمليات ، أو رئيس تنفيذي بمؤسسة أو شركة مسجلة خارج المملكة ، ويجب توفر الشروط التالية :
1- خطاب من المنشأة مصدق عليه من سفارة المملكة أو سفارة دولة المنشأة وبه البيانات الشاملة .
2- صورة من عقد العمل أو قرار التعيين ، وبه الصفة الوظيفية ويكون تاريخ التعيين قبل الجائحة .
3- تعهد بعدم السفر إلى دولة أخرى غير الدولة المطلوب السفر إليها .
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