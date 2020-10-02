الزعاق يوضح خصائص «الوسم»: ألطف أيام السنة في السعودية والمنطقة

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أجواء موسم الوسم الذي يبدأ يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر الحالي.

وقال الزعاق، عبر «تويتر»، إنه متبق على الوسم عشرة أيام، فأول أيامه يوم الإثنين (12 أكتوبر)، وعدد أيامه 52 يومًا، وهي ألطف أيام السنة على الخليج خاصة والدول العربية عامة.

وأشار الزعاق إلى أنه في الوسم تبدأ التنزهات البرية؛ لطيب الأجواء ونعومة الأرض.

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