واقعة انتهاك «ملكية فكرية» تتسبب في تعويض بقيمة 900 ألف ريال

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن واقعة انتهاك للملكية الفكرية، تسبب في دفع قناة تليفزيونية تعويضًا بقيمة 900 ألف ريال، إلى شركة إنتاج، بسبب برنامج تليفزيوني.

وذكرت الهيئة، عبر حسابها على «تويتر»، أن القناة التليفزيونية قامت بعرض برنامج تملكه شركة الإنتاج دون إذن كتابي أو موافقة منها.

وأشارت الهيئة إلى أن القناة دفعت 900 ألف ريال كتعويض لشركة الإنتاج، إضافة إلى تغريمها مبلغ 100 ألف ريال، وإلزام القناة بإزالة وحذف البرنامج التليفزيوني.

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وأكدت الهيئة أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الفنية والأدبية من صاحب الحق، يجنب العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

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