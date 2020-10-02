مركز «الحرب الفكرية» يعيد تذكير الأسر بدورها في اعتدال التفكير والسلوك

أوضح مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، أن الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء شخصية إنسان معتدل في التفكير والسلوك.

وذكر المركز، عبر تويتر، أن «الأسرة تعتبر الركيزة الأساس في بناء شخصية الاعتدال في التفكير والسلوك، «تتعاهد هذه الركيزة مؤسسات التعليم، من خلال دورها المحوري والمهم في التزويد بالمعارف، والمهارات، وتحفيز القدرات؛ وذلك عبر أداء تربوي متميز، يَخْضع دوريًّا للقياسات العلمية المتخصصة».

وكان المركز أوضح، في وقت سابق، أن الإسلام أكد أهمية العلاقات الإنسانية لسلامها ووئامها، مع تفهم سنة الخالق –سبحانه– في تنوعها الديني والإثني والحضاري، وحقها في الوجود بكرامة، وقد أرست هذه القيم نصوصُ وثيقة المدينة المنورة ورسَّختها وثيقة مكة المكرمة (في سياق قيم الإسلام التي صعُب على التطرف استيعابها وقبولها).

Advertisements

اقرأ أيضًا:

مركز الحرب الفكرية عن التطرف: لا يمثل إلا تَدَيُّنَهُ الضال

مركز الحرب الفكرية: تحصين المجتمع وتفكيك الخطاب المتطرف كفيلان بهزيمة الإرهاب