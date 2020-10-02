نيابةً عن خادم الحرمين.. الوزير «قطان» يحضر توقيع اتفاق السلام السوداني

يُتبِعها بجولة في 5 دول إفريقية
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يُشارِك وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، غدًا السبت، في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية المقرر إقامته بمدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان.
يُذكَر أن قطان سيبدأ بعدها مباشرةً زيارات رسمية إلى كل من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينافاسو، يلتقي خلالها رؤساء تلك الدول، ووزراء خارجيتها، وكبار المسؤولين؛ وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات المملكة الثنائية معها.
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