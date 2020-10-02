35% من الراغبين فوق سن الـ60 عامًا
كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة عن صدور 108041 تصريحًا لأداء مناسك العمرة؛ وذلك منذ إطلاق تطبيق «اعتمرنا» بتاريخ 10 صفر 1442هـ الموافق 27 سبتمبر 2020م حتى نهاية الخميس 14 صفر 1442هـ الموافق 1 أكتوبر 2020م.
وبلغت أعداد التصاريح الصادرة للمواطنين 42873 تصريحًا. أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65128 تصريحًا.
وسجَّل تطبيق «اعتمرنا» في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309686 مواطنًا ومقيمًا، منهم 224929 مسجلًا أساسيًّا و84757 مرافقًا.
وعن أعمار الراغبين في أداء مناسك العمرة، فكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51–60 عامًا هي النسبة الأقل؛ حيث وصلت إلى 8% من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41–50 عامًا بنسبة 14%، ثم المعتمرين من 20–30 عامًا بنسبة 17%، تليها الفئة العمرية 31–40 عامًا بنسبة 26%، في حين كانت النسبة الكبرى من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عامًا تصل إلى 35%.
يُذكَر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ استقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحًا إلى يوم الأحد الموافق 17 صفر 1442هـ.
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كانت هذه تفاصيل خبر عبر تطبيق «اعتمرنا».. وزارة الحج تعلن عدد تصاريح الأسبوع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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