الوزير «الربيعة» يوجه نصيحة لمصابي فيروس كورونا

حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بعدم أخذ مريض كورونا توجيهات من أي جهة أو شخص غير مختص، مطالبًا بالتواصل فورًا مع فريق «937».

وقال الربيعة، عبر حسابه على «تويتر»: «من أعماق قلبي، أسأل الله الشفاء العاجل لكلّ مُصاب، وأنوّه على عدم أخذ التوجيهات من تجربة غيرك؛ لأن شدّة فيروس كورونا تختلف من شخص لآخر».

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وتابع الربيعة قائلا «الزملاء في (937) يعملون طوال اليوم لتوفير الخدمات والمعلومات الصحيّة لكم، فلا تتردّدوا بالتواصل معهم»، مضيفا «الكلّ يريد لك الخير.. لكن حالتك غير».

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