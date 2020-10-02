تطرق لشدّة المرض من شخص لآخر
حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بعدم أخذ مريض كورونا توجيهات من أي جهة أو شخص غير مختص، مطالبًا بالتواصل فورًا مع فريق «937».
وقال الربيعة، عبر حسابه على «تويتر»: «من أعماق قلبي، أسأل الله الشفاء العاجل لكلّ مُصاب، وأنوّه على عدم أخذ التوجيهات من تجربة غيرك؛ لأن شدّة فيروس كورونا تختلف من شخص لآخر».
وتابع الربيعة قائلا «الزملاء في (937) يعملون طوال اليوم لتوفير الخدمات والمعلومات الصحيّة لكم، فلا تتردّدوا بالتواصل معهم»، مضيفا «الكلّ يريد لك الخير.. لكن حالتك غير».
اقرأ أيضا:
وزارة الصحة: حصول المتعافين من كورونا على أدوية سيولة الدم «شائعة»
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير «الربيعة» يوجه نصيحة لمصابي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.