اخبار السعوديه

السعودية... قناة تلفزيونية تدفع مليون ريال لانتهاكها الملكية الفكرية

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مجتمع

GMT 12:41 02.10.2020انسخ الرابط

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دفعت فضائية سعودية تعويضا وغرامة بقيمة مليون ريال سعودي، بسبب انتهاكها حقوق الملكية الفكرية.

وأعلنت الهيئة للملكية الفكرية أن انتهاك الملكية الفكرية تسبب في دفع قناة تلفزيونية تعويضًا إلى شركة إنتاج، بسبب برنامج تلفزيوني.

وكشفت الهيئة، عبر حسابها في موقع "تويتر"، قيام القناة التلفزيونية بعرض برنامج تملكه شركة الإنتاج دون إذن كتابي أو موافقة منها.

وقال إن القناة دفعت 900 ألف ريال كتعويض لشركة الإنتاج، إضافة إلى تغريمها مبلغ 100 ألف ريال، وإلزام القناة بإزالة وحذف البرنامج التلفزيوني.

وأوضحت الهيئة أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الفنية والأدبية من صاحب الحق، يجنب العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

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