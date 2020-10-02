زعماء وسياسيون في قبضة كورونا

أبرز الشخصيات السياسية التي أصيبت بـ"كوفيد-19" وفقا للترتيب الزمني منذ مارس الماضي.

2 أكتوبر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد.

9 يوليو: أعلنت الرئيسة المؤقتة لبوليفيا جانين أنيز التشخيص الإيجابي للفيروس بعد خضوعها للتحليل شأنها شأن الرقم الثاني في الحكومة الفنزويلية ديوسدادو كابيلو.

7 يوليو: الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (65 عاما) قال في السابع من يوليو، إنه أصيب بكورونا بعد أشهر من تهوينه من خطورة الجائحة. 5 يوليو: قال لويس أبينادر، المعارض السابق الذي تم انتخابه رئيسًا لجمهورية الدومينيكان في انتخابات 5 يوليو على صفحته في شبكة تويتر، إنه أصيب بالفيروس التاجي في 11 يونيو الماضي.

17 يونيو: تم إدخال رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز إلى مستشفى عسكري في تيغوسيغالبا بعد تأكد إصابته.

16 يونيو: توفي رئيس السكان الأصليين في البرازيل باولينيو باياكان، أحد أقوى المدافعين عن غابات الأمازون والذي يعد من رموز شعب كايابو عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد إصابته بمرض كوفيد-19.

12 يونيو: أعلنت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا على فيسبوك أن نتائج تحاليل الإصابة بفيروس كورونا التي أجرتها ظهرت إيجابية.

1 يونيو: أصيب نيكول باتشينيان، رئيس وزراء أرمينيا بكوفيد-19 وكذلك زوجته وأطفاله الأربعة. وتحدث رئيس الوزراء الأرميني مع مواطنيه في 1 يونيو للإعلان عن ذلك.

12 مايو: أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية أنه أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

30 أبريل: أعلن رئيس وزراء غينيا- بيساو، نونو جوميز نبيام على فيسبوك أنه مصاب وثلاثة أعضاء من حكومته.

Advertisements

5 أبريل: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاما) دخل إلى المستشفى في الخامس من أبريل بعد أن عانى من أعراض الحمى والسعال لأكثر من عشرة أيام وقضى أسبوعا في المستشفى شمل ثلاث ليال في العناية المركزة.

30 مارس: توفي الرئيس السابق للكونغو برازافيل جاك جواكيم يومبي أوبانجو في 30 مارس في فرنسا عن عمر ناهز 81 عامًا متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19.

25 مارس: ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز (71 عاما) ثبتت إصابته بالمرض وأعلن مقر إقامته ذلك والتزم بعزل ذاتي في مقر إقامته في اسكتلندا لسبعة أيام لكن لم تظهر عليه سوى أعراض خفيفة.

25 مارس: إيجابية تحليل النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية كارمن كالفو إيجابية لتحليل تشخيص مرض كوفيد-19.

22 مارس: كان السيناتور الجمهوري راند بول أول سياسي بارز في الولايات المتحدة يعلن إصابته بمرض كوفيد-19 في 22 مارس الماضي.

19 مارس: قال مكتب الأمير ألبرت أمير موناكو (62 عاما) في بيان، إن الفحوص أثبتت إصابة الأمير بفيروس كورونا.

15 مارس: أصيبت بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالفيروس التاجي.

12: مارس صوفي ترودو (45 عاما) زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ثبتت إصابتها بالمرض.

12 مارس: أصيبت صوفي جريجوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بكوفيد 19 بعد رحلة قامت بها إلى لندن في 12 مارس الماضي.