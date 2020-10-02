تركي بن طلال يعتمد تصاميم مشروع طريق الأمير سلطان في أبها

اعتمد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، رئيس هيئة تطوير المنطقة، التصاميم النهائية لإعادة تأهيل وتطوير مشروع طريق الأمير سلطان الرابط على الحزام الدائري بمدينة أبها، حيث أنهت أمانة عسير التصاميم وفق المعايير الحديثة لتحسين المشهد الحضري. وأكد أمير منطقة عسير خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وعددا من قيادات الأمانة ومشرفي المشروع، على تنفيذ الأعمال بجودة عالية، والحرص على تحسين الرؤية البصرية للمواقع الممتدة على الطريق.

وسيتم البدء في التنفيذ وفق الخطة التي أعدتها الأمانة بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة وجميع الجهات الخدمية ذات العلاقة، على مراحل وقطاعات بما يضمن استمرارية الحركة المرورية على مسافة 4 كيلو من الطريق ابتداءًا من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز الكوبري المجاور لأسواق الغنيم إلى تقاطع نفق طريق الملك عبدالعزيز المجاور للبنك الأهلي لتشمل أعمال التنفيذ الأرصفة والإنارة وعناصر فرش الطرق الحديثة والتشجير وشبكات الري والسفلتة والدهانات الحرارية، وسيتم الإنتهاء من جميع الأعمال خلال 360 يومًا ليصبح طريقًا بتصميم وتنفيذ مميز يقدم لأهالي أبها، بالإضافة إلى توفير ممشى عصري مميز وأماكن جلوس وحدائق ومسار دراجات لتكون محور جذب وتنزه على جانبي الطريق ، إلى جانب كونه ناقل حركة مباشر من عقبة ضلع من الغرب وطريق الملك عبدالله من الجنوب إلى طريق الطائف شمالًا.