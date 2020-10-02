تركي بن طلال يعتمد تصاميم مشروع طريق الأمير سلطان في أبها

وسيتم البدء في التنفيذ وفق الخطة التي أعدتها الأمانة بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة وجميع الجهات الخدمية ذات العلاقة، على مراحل وقطاعات بما يضمن استمرارية الحركة المرورية على مسافة 4 كيلو من الطريق ابتداءًا من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز الكوبري المجاور لأسواق الغنيم إلى تقاطع نفق طريق الملك عبدالعزيز المجاور للبنك الأهلي لتشمل أعمال التنفيذ الأرصفة والإنارة وعناصر فرش الطرق الحديثة والتشجير وشبكات الري والسفلتة والدهانات الحرارية، وسيتم الإنتهاء من جميع الأعمال خلال 360 يومًا ليصبح طريقًا بتصميم وتنفيذ مميز يقدم لأهالي أبها، بالإضافة إلى توفير ممشى عصري مميز وأماكن جلوس وحدائق ومسار دراجات لتكون محور جذب وتنزه على جانبي الطريق ، إلى جانب كونه ناقل حركة مباشر من عقبة ضلع من الغرب وطريق الملك عبدالله من الجنوب إلى طريق الطائف شمالًا.
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