السعودية اليوم / مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام يناقش الاستعدادات لانطلاق موسم العمرة



مكة المكرمة 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

عقد مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي امس اجتماعاً تنسيقياً لبحث استعدادات انطلاق موسم العمرة بحضور مساعد المدير العام للإدارة العامة الشيخ هادي بن حامد المقاطي وأصحاب الفضيلة والسعادة مدراء الإدارات المرتبطة.

وتم استعراض البرامج المعدة بهذا الخصوص والتي تحوي العديد من الأنشطة المقدمة لمقدمي الخدمة وللمعتمرين من سلسلة دورات تدريبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأكاديمية بعنوان ( الحوار مع المعتمرين ) ( والحوار في بيئة العمل ) واتاحة عدد من الخدمات الالكترونية عبر التطبيقات ومنصة الرئاسة العامة الالكترونية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

و نوه النافعي لفريق العمل بمضاعفة الجهد في استقبال المعتمرين والعناية بهم وتقديم كافة الوسائل التي تتيح لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة، وتفعيل دور الشاشات التفاعلية بنقاط الخدمة، مع الأخذ بالاحترازات اللازمة والضرورية في انجاح هذا الموسم والرفع بالتقارير لتقييم الخدمة والتطوير المستمر لها.

وتأتي هذه اللقاءات لطرح الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام بنوعية واحترافية بمتابعة وتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

// انتهى //

16:42ت م

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