السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تتوج خِدْماتها البحثية والاستشارية بإكمال منظومة 30 مركزاً بحثياً



جدة 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

توجت جامعة الملك عبدالعزيز خِدْماتها البحثية والاستشارية بإكمال منظومة 30 مركزاً بحثياً في مختلف النواحي العلمية والتطبيقية بسواعد وطنية مؤهلة لتنمية المجتمع علمياً وعملياً ، مسخرة جهودها لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين وتلبية رغباتهم وتطلعاهم ، ملتزمة بالريادة محلياً والانطلاق نحو التميز عبر تطبيق نظام إدارة الجودة "ISO 9001-2008" بفاعلية ، ومراجعته بشكل دوري ومستمر .

وأوضح عميد معهد البحوث والاستشارات الدكتور عبد الله بن أحمد الغامدي أن الجامعة تتولى الإشراف على مئات الأبحاث والدراسات الحيوية ، انطلاقاً من حرصها على مد جسور التعاون مع القطاعين العام والخاص لتقديم الاستشارات والدراسات البحثية والتطبيقات اللازمة للتجارب والأبحاث في مختلف العلوم مع السعي إلى توطين التقنية اللازمة للمجتمع .

وأبرز الدكتور الغامدي جهود الجامعة البحثية في تبني فكرة إنشاء 36 كرسياً بحثياً لتلبية احتياجات تنمية المجتمع وخدمة العلم والعلماء محلياً وعالمياً ، تعمل بجودة مهنية عالية المستوى مع عناية فائقة بالمستفيدين من خدماتها ، منوهاً بتكريس المعهد جهوده لإدارة هذه الكراسي البحثية وتقديم خِدْمات الأبحاث التعاقدية والاستشارات والإشراف التعليمي ، وفق رؤيته بأن يون الخيار الأول على المستوى الخليجي في إنجاز المشاريع البحثية والاستشارية بجودة عالية ، ناقلاً الخبرات العلمية المتطورة للمجتمع من خلال بيئة عمل مؤسسية تقدم خدمات استشارية ومشاريع بحثية متميزة في التخصصات كافة.

وأشار إلى استفادة الجامعة من الفرص البحثية والاستشارية خارجها وتقديمها على هيئة بيت خبرة استشاري وطني ، بما يحقق قيمة مضافة للجامعة في اكتساب ثقة المجتمع في تقديم حلول ابتكارية لقضايا التنمية ، وللقطاعات خارج الجامعة في تحقيق قيمة مضافة وتنافسية لها ، حيث تتميز جامعة الملك عبد العزيز بقاعدة عريضة من الكوادر العلمية المؤهلة بدرجة الدكتوراه من أرقى الجامعات الأمريكية والأوربية ، مما يعزز بنية الجامعة الأساسية من كليات وأقسام علمية ، ومراكز أبحاث على أرقى المستويات ، إضافة للمختبرات الحديثة والأنظمة المعلوماتية المتطورة .

ونوه بعراقة هذه الأبحاث ، التي يقف ورائها أكثر من 5000 خبير بدرجة الدكتوراه في مختلف حقول المعرفة ، وأكثر من 1250 مساعد باحث وفني مختبر ، وأكثر من 3000 محاضر ومعيد ، وأكثر من 6000 طالب وطالبة دراسات عليا ، يساندهم أكثر من 5000 موظف يشكلون الجهاز الإداري ، حيث يتواجد بالجامعة عشرات الأقسام الأكاديمية المتخصصة إضافة لـ 63 معملا مركزيا بحثيا متخصصا .

وأكد الدكتور الغامدي حرص الجامعة وبتوجيهات معالي رئيسها الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي على بناء المنهجية المتطورة لتقديم خبرات الجامعة البحثية والاستشارية بفعالية لخدمة الوطن في مختلف ميادين المعرفة وبطرق احترافية ومنافسة عالية ، وبناء الشراكات المجتمعية المتميزة مع تطوير منظومة عمل الكراسي البحثية .

// انتهى //

15:57ت م

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