السعودية اليوم/ 82 جولة رقابية على المحلات التجارية بتاروت القطيف خلال الشهر الماضي



الدمام 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية تاروت في محافظة القطيف، خلال شهر محرم الماضي 82 جولة رقابية، على المحلات التجارية والغذائية، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والبلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، ولضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للوقاية من

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات شملت زيارة 528 محلاً، وأسفرت عن إنذار 268 محلا وإغلاق 4 محلات مخالفة للاشتراطات المتبعة، وصادرت 1123 كيلو أغذية فاسدة، في تاروت ودارين، مشيرةً إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد الغذائية، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

كما جرى رفع 3740 مترا مكعبا من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر كالأخشاب والأثاث ومخلفات البناء وما شابهها مما يترك في الساحات أو الطرق خلال الشهر الماضي، منها ذات الحجم الكبير من مخلفات الأشجار والأثاث والأنقاض ومخلفات البناء والحفريات وغيرها، إضافة إلى 9282 طناً من النفايات المنزلية، وغسل وتعقيم وصيانة 2205 حاوية، ومسح 140 ساحة، وكنس 215 كيلومتر يدوي و250 كنس آلي ورش 241 لتر من المبيدات.

وبينت أن حملات النظافة ومن ضمنها حملة ( تاروت جميلة بلا أنقاض) تهدف إلى تعزيز جوانب النظافة العامة من خلال إزالة جميع الملوثات البصرية حول المنازل وفي الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية، ورفع المخلفات ومنح أعمال معالجة مظاهر التلوث البصري الأولوية في معالجتها عبر المعايير المحددة، فيما نفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالبلدية، برنامجاً مكثفاً لصيانة أعمدة الإنارة التي تغطي شوارع المدينة والضواحي، وشملت صيانة 135 فانوس، واصلاح 11 كيبل، وتغيير فيوز 20 بوكس و إزاحة 6 أعمدة وإزالة 3 أعمدة إنارة.

‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

14:38ت م

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الدمام 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية تاروت في محافظة القطيف، خلال شهر محرم الماضي 82 جولة رقابية، على المحلات التجارية والغذائية، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والبلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، ولضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات شملت زيارة 528 محلاً، وأسفرت عن إنذار 268 محلا وإغلاق 4 محلات مخالفة للاشتراطات المتبعة، وصادرت 1123 كيلو أغذية فاسدة، في تاروت ودارين، مشيرةً إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد الغذائية، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.كما جرى رفع 3740 مترا مكعبا من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر كالأخشاب والأثاث ومخلفات البناء وما شابهها مما يترك في الساحات أو الطرق خلال الشهر الماضي، منها ذات الحجم الكبير من مخلفات الأشجار والأثاث والأنقاض ومخلفات البناء والحفريات وغيرها، إضافة إلى 9282 طناً من النفايات المنزلية، وغسل وتعقيم وصيانة 2205 حاوية، ومسح 140 ساحة، وكنس 215 كيلومتر يدوي و250 كنس آلي ورش 241 لتر من المبيدات.وبينت أن حملات النظافة ومن ضمنها حملة ( تاروت جميلة بلا أنقاض) تهدف إلى تعزيز جوانب النظافة العامة من خلال إزالة جميع الملوثات البصرية حول المنازل وفي الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية، ورفع المخلفات ومنح أعمال معالجة مظاهر التلوث البصري الأولوية في معالجتها عبر المعايير المحددة، فيما نفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالبلدية، برنامجاً مكثفاً لصيانة أعمدة الإنارة التي تغطي شوارع المدينة والضواحي، وشملت صيانة 135 فانوس، واصلاح 11 كيبل، وتغيير فيوز 20 بوكس و إزاحة 6 أعمدة وإزالة 3 أعمدة إنارة.‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬14:38ت م0057

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