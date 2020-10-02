السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه على أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان



جيزان 15 صفر 1442 ه الموافق 02 اكتوبر 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً على هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظتي الدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية .

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسغة مساءً - بمشيئة الله-.

// انتهى //

14:37ت م

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