السعودية اليوم / خطباءُ الجوامعِ بمناطقِ المملكةِ يتحدثونَ عن الأخذِ بالإجراءاتِ الوقائيةِ والاحترازيةِ من فيروسِ كورونا



الرياض 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

تحدث خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة في خطبة الجمعة اليوم، عن توعية الناس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة والالتزام المجتمعي، استناداً لتوجيه أصدره معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تحقيقاً للمقصد الشرعي في المحافظة على النفس وذلك بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة ".

وأكد الخطباء أن الشريعة الإسلامية الغرَّاء جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعظيم المفاسد وتقليلها، والحرص على سلامة الإنسان وصحته والتي تعد من الضروريات الخمس المأمور بحفظها وصيانتها، مشيرين إلى أن توقي الأمراض والأوبئة وتجنبها والعمل بالاحتياطات من صميم الإيمان بالقضاء والقدر ومن التعاون على البر والتقوى.

وشدد الخطباء على أن المؤمن يأثم بتعريض نفسه والمجتمع لخطر الوباء، ومن ذلك عدم التقيد بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة بالدولة للوقاية من فيروس

ونوه الخطباء بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي قدمتها القيادة الرشيدة - أيدها الله - في التصدي لوباء " كورونا " والتي تعد مفخرة ووسامَ اعتزازٍ لدى جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة ، داعين الجميع إلى التعاون مع قطاعات الدولة المعنية بمكافحة الوباء والمساهمة في التوعية لبيان خطره وطرق الوقاية منه.

يشار إلى أن التعميم الذي أصدره معالي الوزير "آل الشيخ " استند إلى ما رأته الجهات المختصة في الدولة -رعاها الله- من أهمية التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتغطية الأنف والفم وتحقيق التباعد الاجتماعي تزامناً مع زيادة عدد الحالات المسجلة بالإصابة بفيروس كورونا في دول مختلفة.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال توجيه الخطباء لتوحيد الخطب تسعى للمساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

14:31ت م

0054



الرياض 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واستحدث خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة في خطبة الجمعة اليوم، عن توعية الناس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة والالتزام المجتمعي، استناداً لتوجيه أصدره معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تحقيقاً للمقصد الشرعي في المحافظة على النفس وذلك بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة ".وأكد الخطباء أن الشريعة الإسلامية الغرَّاء جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعظيم المفاسد وتقليلها، والحرص على سلامة الإنسان وصحته والتي تعد من الضروريات الخمس المأمور بحفظها وصيانتها، مشيرين إلى أن توقي الأمراض والأوبئة وتجنبها والعمل بالاحتياطات من صميم الإيمان بالقضاء والقدر ومن التعاون على البر والتقوى.وشدد الخطباء على أن المؤمن يأثم بتعريض نفسه والمجتمع لخطر الوباء، ومن ذلك عدم التقيد بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة بالدولة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، لافتين إلى أن العمل بالأسباب والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة فيه أجر للعامل وسلامة للمجتمع من الوباء.ونوه الخطباء بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي قدمتها القيادة الرشيدة - أيدها الله - في التصدي لوباء " كورونا " والتي تعد مفخرة ووسامَ اعتزازٍ لدى جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة ، داعين الجميع إلى التعاون مع قطاعات الدولة المعنية بمكافحة الوباء والمساهمة في التوعية لبيان خطره وطرق الوقاية منه.يشار إلى أن التعميم الذي أصدره معالي الوزير "آل الشيخ " استند إلى ما رأته الجهات المختصة في الدولة -رعاها الله- من أهمية التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتغطية الأنف والفم وتحقيق التباعد الاجتماعي تزامناً مع زيادة عدد الحالات المسجلة بالإصابة بفيروس كورونا في دول مختلفة.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال توجيه الخطباء لتوحيد الخطب تسعى للمساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //14:31ت م0054

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خطباءُ الجوامعِ بمناطقِ المملكةِ يتحدثونَ عن الأخذِ بالإجراءاتِ الوقائيةِ والاحترازيةِ من فيروسِ كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.