شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم وزارة الصحة اليمنية أجهزة "PCR" للكشف عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وسيجري توزيع هذه المساعدات في محافظات: مأرب، والمهرة، وشبوة، وسقطرى، ومنفذ الوديعه، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس الوباء بين أفراد الشعب اليمني.
وثمن وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية، مشيرًا أن هذه الأجهزة ستساهم في الحد من التصدي من انتشار الفيروس.
وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة مأرب عبد الرحمن الصيعري، إن هذه الأجهزة والمستلزمات والمحاليل الطبية ستعزز عمل الكادر الصحي باليمن للتصدي لهذه الجائحة، مشيراً إلى أن هناك مزيدًا من الدفعات والمساعدات ستصل خلال الفترة المقبلة.
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