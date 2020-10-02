مطار هيثرو في بريطانيا: إخلاء صالة الركاب رقم 2 بعد العثور على غرض مشبوه المزيد

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/10/2 04:31 م بتوقيت أبوظبي
أعلن مطار هيثرو في بريطانيا، الجمعة، إخلاء صالة الركاب رقم 2 بعد العثور على غرض مشبوه.
وقال المطار في بيان إنه جاري فحص الغرض المشبوه.
وفي فبراير/شباط من العام الماضي، توقفت الرحلات الجوية من مطار هيثرو في لندن، بعد أن شوهدت طائرة بدون طيار بالقرب من أكثر المطارات الجوية ازدحاماً في بريطانيا.
كان المطار قال إن حالة تعليق الرحلات الجوية جاءت "استجابة لرؤية طائرة بدون طيار في مطار هيثرو، كإجراء احترازي"، مقدما الاعتذار للركاب عن أي إزعاج قد سببه هذا الأمر.
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