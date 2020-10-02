مدير الصحة الإقليمي لـ”المواطن”: كورونا سيظل لفترة أطول  

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مدير الصحة الإقليمي لـ”متابعات الخليج 365”: كورونا سيظل لفترة أطول
أكد أن الوضع يتطلب الجدية
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري لـ”متابعات الخليج 365“، إن فيروس كورونا سيظل مستمرًا لفترة أطول من المتوقع فجميع المؤشرات تشير إلى ذلك ، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لاحتواء الفيروس ووقف سلاسل انتقاله.
وخلص إلى القول إن كل المعطيات السابقة تتطلب الجدية في تنفيذ تدابير الوقاية وإجراءات اكتشاف الحالات وتتبع المخالطين وتطبيق بروتوكولات العلاج.
تصاعد الحالات الجديدة
وكان المنظري، قد قال خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية أمس إن الوضع الوبائي لا يتحسن في الواقع بل تتزايد الحالات الجديدة على الصعيد العالمي وفي إقليم شرق المتوسط، موضحًا أن هناك تزايداً للحالات على الصعيد العالمي وفي إقليم شرق المتوسط، وقد تسببت جائحة كورونا في موت أكثر من مليون شخص على مستوى العالم، منهم أكثر من 60 ألف شخص في إقليمنا.
مخاطر كورونا مستمرة
واختتم بالقول، إن كوفيد – 19 أظهر أن تأهب العالم للاستجابة دون المستوى المطلوب بكثير، ولا ترى المنظمة أي نهاية للجائحة تلوح في الأفق حتى الآن، فلا يزال سريان المرض شديداً في العديد من البلدان، ولا يزال معظم الناس عرضة للإصابة، وبينما نعمل مع البلدان والشركاء لاحتواء سريان المرض، فإننا نتسابق أيضاً للتوصل إلى لقاح، وهو أسرع الطرق وأكثرها أماناً لتحقيق مستوى المناعة الذي نحتاج إليه لحماية الناس وإنهاء الجائحة.
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