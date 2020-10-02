احذري ارتداء العدسات والأيدي مبللة بالماء

2020-10-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري طب وجراحة العيون الدكتور ياسر المزروعي، الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة الطبية أو التجميلية بعدم ارتدائها والأيدي مبللة بالماء إذ إن ذلك قد يسبب دخول بعض الطفيليات والبكتيريا إلى العدسة في حالة إن كانت المياه ملوثة، والأفضل ارتداء العدسة بعد غسل اليدين وتنشيفهما جيدًا.

العدسات اليومية والدائمة

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، هناك عدسات يومية وهذه لا تشكل أي مشكلة في حال ارتدائها والتخلص منها في نفس اليوم ، أما عدسات الأمد الطويل الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية فهذه تحتاج إلى عناية خاصة من خلال المحاليل المخصصة التي تحفظ بها بعد استخراجها من العين ، ويجب عدم استخدام نفس المحلول مرة أخري للتعقيم إذ يجب التخلص منه واستبداله بمحلول جديد في كل مرة يتم فيها نقع العدسات ، كما أنصح بتجنب ارتداء العدسات اللاصقة رديئة الصنع فهذه النوعية تعتبر هي المصدر الرئيسي للعدوى في العيون .

ولتجنب العدوى عليك القيام ، كما يجب العناية بتنظيف الحافظة التي تنقع به العدسة وذلك باستخدام فرشاة نظيفة .

وخلص الدكتور المزروعي إلى القول” يجب تجنب استخدام العدسات اللاصقة عند التهابات العين المتكررة ، الحساسية الشديدة ، العين الجافة المقاومة للعلاج ، بيئة عمل مليئة بالغبار ، عدم القدرة على التعامل مع العدسات والعناية بها ، والأهم أيضًا الكشف الدوري للعينين للمحافظة على سلامتهما من أمراض العيون “.

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قصة الفتاة البريطانية

وكانت فتاة بريطانية قد أصيبت بمرض طفيلي تسبب بفقدانها للبصر في عينها اليسرى بعد أن لمست العدسات اللاصقة بيديها وهما مبلولتان.

وكانت شارلوت كلاركسون (24 عاماً) تستخدم عدسات لاصقة لتصحيح قصر النظر منذ أن كانت بعمر 13 عام، لكنها فوجئت عندما استيقظت في صباح أحد الأيام وهي تعاني من ألم في إحدى عينيها.

وفي إحدى الأمسيات، وضعت شارلوت العدسات اللاصقة كعادتها كل يوم ويداها رطبتان، وفي صباح اليوم التالي استيقظت وهي تشعر وكأن هناك شيئاً في عينها، وتبين في وقت لاحق أنها أصيبت بطفيلي ينتقل عن طريق الماء.

مخاطر ومشاكل الطفيل

ويتواجد هذا الطفيلي في الماء والتربة، ويمكن أن يدخل إلى العين مسبباً مشاكل خطيرة في البصر، وتشير الدراسات إلى أن حوالي 95% من حالات العدوى تحدث لدى الأشخاص الذين يضعون العدسات اللاصقة.

ويمكن أن يكون الطفيلي مؤلماً جداً للمصابين بالعدوى، كما يمكن أن يتسبب بمشاكل خطيرة في البصر تصل إلى العمى في بعض الحالات.



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